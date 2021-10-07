كريم للبشرة أمن لـ الحوامل بعد الشهر الثالث.. تعرفي عليه

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إنه من الممكن إستخدام كريم بينكي للسيدات الحوامل بعد الشهر الثالث، حيث أنه يقيها من الجفاف والبهتان، إضافة إلى أنه أمن للأطفال، كما أن كثافته خفيفة .

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نورين شحاتة، أنه من الأفضل إستخدام كريم بينكي قبل وضع مستحضرات التجميل، إضافة إلى صابونة طبية بمكونات طبيعية تم طرحها بخمس أنواع لتناسب جميع أنواع البشرة.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن كريم بينكي له القدرة على علاج البقع ، وتفتيح البشرة ، موضحة أن الحصول على أفضل النتائج في هذا الصدد يتطلب استخدام كريم وصابونة بينكي.

وأضافت إن كريم بينكي يقشر البشرة بشكل طبيعي، لأنه يحتوي على مادة " السالسين ".

ولفتت إلى أن كريم بينكي هو الأنسب لعلاج مشاكل البشرة، خاصة البشرة الدهنية، لأنه يسحب الدهون الزائدة في البشرة، وبالتالي يقلل من ظهور الحبوب.