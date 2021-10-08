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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع الدلتا الجديد يعزز استراتيجية الدولة فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة

قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن مشروع الدلتا الجديدة،  المقام على 1.5 مليون فدان،يهدف  إلى استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادي، ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة ، كما يستهدف تعويض الفقد فى الأراضي الزراعية من البناء الجائر، والرئيس عبد الفتاح السيسي،  وجه بالإنتهاء منه  خلال عامين فقط.

 

و أشار" ملك “ فى تصريحات لـ” صدى البلد" إلى أنه و بعد توجيهات الرئيس السيسي تم العمل على دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، كما أن مراحل التنفيذ سوف تتم بشكل متوازٍ بين الجهات التي تقوم على المشروع ،من إنشاء طرق، واستصلاح أراض ،وحفر آبار ، ومحطات صرف وإمدادات كهرباء، مشيرا إلى أن موقع المشروع متميز للغاية، حيث إنه يقترب من الدلتا القديمة، وبه شبكة قوية من الطرق، ويقترب من الموانئ ، وهو ما يدعم الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

 

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وأكد أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الغذائية ، و سيسهم أيضًا بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، والاقتصاد في هذا القطاع،  وبهذا المشروع نستطيع أن نخلق مجتمعات زراعية جديدة، والأساس في المجتمع الزراعي، خلق مجتمع كامل ومتكامل يكون بمثابة إضافة كبيرة.

 

واستطرد: كلنا شهود ، على ما حدث خلال السنة الأخيرة، ورأينا كيف  تصدرت مصر دول العالم في تصدير الموالح، حيث وصلت صادرتنا من المنتجات الزراعية، إلى حوالى ما يقرب 5 مليار دولار تقريبًا، وهذا يؤكد قدرة الدولة على التواجد فى الأسواق العالمية.

 

مجدى ملك لجنة الزراعة مشروع الدلتا الجديدة فرص العمل السيسي الزيادة السكانية

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