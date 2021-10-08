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برلمان

زراعة النواب: حياة كريمة تطبيق لـ المفهوم العادل لـ حقوق الإنسان

مجدي ملك ،عضو لجنة
مجدي ملك ،عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة ،بمثابة تطبيق للمفهوم العادل والشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت  بهدف تطوير قرى الريف المصرى.

 

 وأشار" ملك" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن حياة كريمة، مبادرة غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، حيث أنها تعمل على توفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية، كما أنها تستهدف تحقيق التنمية الإقتصادية، والإجتماعية لملايين المواطنين في قرى مصر.

 

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كما أوضح أن هذه المبادرة ستعمل على استغلال المقومات والموارد فى القرى والريف المصرى، فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفى مختلف المجالات، مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وإنشاء هذه المشروعات، الأمر الذي ينعكس على حجم الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل ، كما أنها ستجعل من هذه المناطق بيئة خصبة ، و واعدة للإستثمار.

 

وتوجه عضو زراعة النواب بالشكر للقيادة السياسية ، وذلك من خلال تبنيها سياسات داعمة وفاعلة، تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة البنية التحتية،  للدولة المصرية،  والتي ظلت منهارة خلال السنوات الأخيرة، مبادرة " حياة كريمة"،  الدولة نفذت من خلالها إلي عمق المشاكل المتواجدة داخل قري الريف المصري ، لاستئصالها من الجذور.

 

 

مجدى ملك لجنة الزراعة حياة كريمة البنية التحتية مشروعات المشروعات الصغيرة

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