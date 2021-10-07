مونتريال يواصل انتصاراته في دوري الأكاديميات

تواصل أكاديمية مونتريال مشوارها في دوري الاكاديميات بتألق بعد ان فاز فريق الكرة مواليد 2011 بهدف نظيف على منافسه فيما فاز فريق مواليد 2012 على منافسه بخماسية نظيفة .

وتم افتتاح فرع الشروق في 2018 ، تحت قيادة المدير الفني للأكاديمية محمد حسين ، ومدير الأكاديمية رامي صبحي ، وحصل يوسف بكير لاعب فريق مونتريال مواليد 2011 على شهادة تقدير لأدائه المميز في الملعب خلال مباريات الدوري.

الفريقين يضم عدد مميز من اللاعبين ، والذين خاضوا دوري الأكاديميات للمنطقة قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا ، ليشاركوا بعد ذلك في دوري اكاديميات خاصة للحفاظ على المستوى البدني والفني للاعبين

ومن المقرر أن يعود الفريق للمشاركة في دوري المنطقة عقب استئنافه وفقا لتعليمات وزارة الصحة واتباع كافة الاجرءات الاحترازية.



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