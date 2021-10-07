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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع انتصارات أكتوبر.. محافظ الإسكندرية يحضر فعاليات يوم رياضي ثقافي بقرى برج العرب

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يطلق فاعليات "يوم رياضي ثقافي ترفيهي"

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم، فاعليات "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لقاطني مركز ومدينة برج العرب وذلك بقري بهيج والغربانيات وأبو صير ببرج العرب، تستمر علي مدار ٣ أيام، وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تزامناً مع احتفالات الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الفاعليات؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ود. ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

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وأكد المحافظ أننا حرصنا على التواجد اليوم بحضور جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والمسئولين بين أهالينا بقري برج العرب للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم. وذلك إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى. 
وأشار إلى أن تلك هي المرة الرابعة التي يتواجد بينهم ويستمع إليهم بتواجد جميع القيادات التنفيذية، مؤكداً على التواجد الدائم والمستمر لخدمة أهالينا بالقرى.

وفي استجابة فورية لأهالي برج العرب؛ وجه المحافظ بتوفير ٤٠٠ كرسي و١٠٠ منضدة لمركز شباب بهيج ببرج العرب. وأكد  أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على استعداد تام لتوفير جميع الاحتياجات أهالي.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر جهود جميع الأجهزة والمديريات المشاركة في فاعليات اليوم، موضحة أن الفاعليات تتضمن العديد من الخدمات المجتمعية والأنشطة المختلفة وعلى رأسها؛ إقامة معرض للأسر المنتجة، ومبادرة لأ أمية، وإقامة مهرجان رياضي (دوري كرة قدم خماسي)، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في برج العرب، وبرامج تدريب وندوات تثقيفية عن المشروعات الصغيرة، وإقامة قافلة طبية مصغرة، وإقامة إحتفالية فنية للأطفال المشاركين. 
وأضافت أنه يشارك في الفاعليات العديد من الأجهزة التنفيذية كمديرية الشباب والرياضة ومديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى والمجلس القومي للمرأة والقوي العاملة، والتموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومبادرة مشروعك ومديرية الصحة.

الاسكندرية المجلس القومى للمرأة محافظة الاسكندرية القيادات التنفيذية التضامن الاجتماعي مهرجان المجتمع المصري المبادرة الرئاسية

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