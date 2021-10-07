قال الدكتور ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إنه يقوم بكتابة أنظمة غذائية متنوعة لكافة أنواع السمنة التي يراها في المرضى، وذلك من أجل فقدان الوزن بفعالية ".

وأضاف ماجد زيتون في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج " أنا والطبيب " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "،: "أقوم ببناء حالة من الثقة بيني وبين مريض السمنة ويكون لدي ثقة كاملة من أجل فقدان الوزن لأي مريض سمنة".

وتابع ماجد زيتون: "لا أطلب من مريض السمنة ممارسة الرياضة، لأنني أتعامل مع أوزان كبيرة تصل لـ 200كيلو جرام واتبع نظاما غذائيا وكورس تخسيس معين لفقدان الوزن ".

واكمل ماجد زيتون : "لا أتاجر بالعلم الذي املكه ولدي أنظمة وبروتوكولات كثيرة من الأنظمة الغذائية، والأنظمة الغذائية التي أضعها تحد من تناول المريض للسكريات والنشويات وتسد الشهية بشكل كبير ".