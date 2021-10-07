الكشف عن سر فشل انضمام محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة شكاي سبورتس، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، كان ضمن أهداف إدارة نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال رومانو خلال مقابلة مع ريو فرديناند نجم نادي مانشستر يونايتد السابقة، عبر قناة الأخير، على موقع يوتيوب:" إدارة باريس سان جيرمان كانت تريد التعاقد مع محمد صلاح، خلال الصيف الماضي، حال رحيل مبابي، حيث كانت الإدارة مستعدة لعمل كبير، وأرادوا تجربته مع محمد صلاح".

تابع :" مفاوضات إدارة ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده لا تزال جارية، ما علمته أن “ مو” يجب الجماهير وكل شيء في ليفربول، لكن لم يتم الاتفاق على التجديد حتى الآن".

وأوضح رومانو، أن إدارة باريس سان جيرمان، لا تزال تضع محمد صلاح إلى قائمة المرشحين، لتعويض رحيل مبابي المحتمل، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

«إندبندنت» تكشف عن شرط محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول



في سياق متصل كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن شرط النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لتجديد عقده مع الريدز.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح طلب راتبا يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لتجديد عقده مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن طلب محمد صلاح يعد مخالفا لأشهر قواعد كرة القدم، فيما يتعلق بمنح لاعب عقدا كبيرا، مع بلوغه سن الثلاثينيات، حيث من المعروف أن عقد اللاعب يقل كلما تقدم في العمر.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا لا يعني تنازل محمد صلاح عن شرطة لتجديد عقده، فمن الممكن أن تكون هذه القاعدة الشهيرة قد عفا عليها الزمن، في ظل حفاظ العديد من اللاعبين على كامل مستواهم في سن الثلاثينيات.