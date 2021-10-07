عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن سر فشل انضمام محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة شكاي سبورتس، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، كان ضمن أهداف إدارة نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال رومانو خلال مقابلة مع ريو فرديناند نجم نادي مانشستر يونايتد السابقة، عبر قناة الأخير، على موقع يوتيوب:" إدارة باريس سان جيرمان كانت تريد التعاقد مع محمد صلاح، خلال الصيف الماضي، حال رحيل مبابي، حيث كانت الإدارة مستعدة لعمل كبير، وأرادوا تجربته مع محمد صلاح".

محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

أسطورة ليفربول: كريستيانو رونالدو سبب صعوبة المفاوضات في تجديد عقد محمد صلاح

تابع :" مفاوضات إدارة ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده لا تزال جارية، ما علمته أن “ مو” يجب الجماهير وكل شيء في ليفربول، لكن لم يتم الاتفاق على التجديد حتى الآن".

وأوضح رومانو، أن إدارة باريس سان جيرمان، لا تزال تضع محمد صلاح إلى قائمة المرشحين، لتعويض رحيل مبابي المحتمل، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

«إندبندنت» تكشف عن شرط محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول


في سياق متصل كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن شرط النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لتجديد عقده مع الريدز.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح طلب راتبا يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لتجديد عقده مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن طلب محمد صلاح يعد مخالفا لأشهر قواعد كرة القدم، فيما يتعلق بمنح لاعب عقدا كبيرا، مع بلوغه سن الثلاثينيات، حيث من المعروف أن عقد اللاعب يقل كلما تقدم في العمر.

وأوضحت الصحيفة،  أن هذا لا يعني تنازل محمد صلاح عن شرطة لتجديد عقده، فمن الممكن أن تكون هذه القاعدة الشهيرة قد عفا عليها الزمن، في ظل حفاظ العديد من اللاعبين على كامل مستواهم في سن الثلاثينيات.

 

 

باريس سان جيرمان محمد صلاح ليفربول عقد محمد صلاح نادى ليفربول

ترشيحاتنا

اتفاق مؤقت بشأن زيادة حد الديون بين الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الرياضة يلتقي محمد صلاح على هامش زيارته للمعسكر التدريبي للمنتخب

تقارير : الاستخبارات الأمريكية تنقل كوماندوز متهمون بقتل وإعدام مدنيين خارج كابول

مستندة على عكاز.. سفيرة النرويج تقدم أوراق اعتمادها لـ الرئيس السيسي

إغلاق مطار جزيرة لابالما بسبب ثوران عنيف لـ بركان كومبري فييخا |فيديو

الأهلي السعودي يقترب من ضم حمدي النقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

شعبة الذهب تحذر المحلات من تقديم عروض وهمية للمواطنين

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ