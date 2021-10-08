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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

جورج بيترسون
جورج بيترسون

أعلنت بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام عبر حسابها على إنستجرام وفاة البطل جورج بيترسون بصورة مفاجئة دون أن يتم الإعلان عن سبب الوفاة حيث صدم خبر وفاته الكثيرين من متابعيه وجمهوره وجاءت الوفاة قبل مواجهة بيج رامي المصري في بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام.

وفاة بطل كمال الاجسام جورج بيترسون 

وقالت البطولة في بيان عبر حسابها في إنستجرام "ببالغ الحزن وصلنا نبأ الوفاة غير المتوقعة لجورج بيترسون، البطل على خشبة المسرح وخارجها. تعازينا لأسرته ولكل عشاق أحد أرقى الرجال المحترمين الذين عرفناهم على الإطلاق".

«بيترسون» كان  دعامة أساسية لمشهد عالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض بما في ذلك الظهور في مستر أولمبيا، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212، حتى أنه كان يتوقع أن يعود إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبيا 2021.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول وفاة بطل كمال الاجسام الامريجي جوروج بيترسون من خلال الفيديوجراف التالي.

بيج رامي جورج بيترسون جورج الأجسام كمال الأجسام

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