خالد الجندي: عفوية الأداء الأخلاقي سيطرت على الرئيس السيسي في هذا الموقف

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، بالحوار الراقي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء سمير فرج خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مؤكداً أن الحوار مثال عجيب على عفوية الأداء الأخلاقي ليرتقي لأعلى درجات الوفاء.

وقال الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون على فضائية دي ام سي، إنه يعرف اللواء سمير فرج منذ فترة طويلة لكنه لأول مرة يعلم بأنه كان قائداً للرئيس السيسي، مشدداً على أن الندوات التثقيفية تمتاز بانضباطها الذي يفوق الساعة.



النبي شمت في وفاة عدو الله

قال الدكتور الشحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف، إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بحث عن جثة عدو الله أبا جهل، وقال ابحثوا عن جثة فلان " أبو جهل" فقالوا: قتله الله يا رسول الله، ففرح وخر لله ساجداً وقال: هذا فرعون هذه الأمة.

وأشار العزازي، في إجابته على سؤال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ببرنامج لعلهم يفقهون والمذاع على فضائية دي ام سي، : هل أعلن النبيّ ﷺ فرحه بمصرع أحد الكافرين؟، إلى أن النبي شمت وفرح بمصرع أبو جهل، فسجدة الشكر دليل على فرحته صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المبين

فيما تهكم الجندي على دعوة بعض الأشخاص فقال: لو كان النبي عايش دلوقتي لقال بعض الناس: الحضارة الإنسانية!"

ووصف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، احتراق الرسام الدنماركي لارش فيلكس داخل سياراته بـ “نصر الله” الذي أتى كأعظم هدية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده العطرة، مشيراً إلى أنه تحقق وعد الله لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال.. "ويشف صدور قوم مؤمنين".

وأضاف الجندي، أن الإسلام فيه ما يسمي بالسخرية وفيه كذلك ما يعرف بالشماتة ، منوها بأن السخرية والشماتة لا تجوز مع المسلم ولكن تجوز مع غير المسلم.

واستشهد الجندي بقوله تعالي "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ"، منوها الى أن الكفار والأعداء لا يمكن أن يكونوا خيرا من المسلمين، وبالتالي فالآية تدل على عدم جواز السخرية من المسلمين فقط.

وتساءل خالد الجندي : عدوك وعدو بني وطنك، كيف لا تسخر منه وهو يعاملك بسخرية؟