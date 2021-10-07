أحمد مجدي يكشف تفاصيل حصول اللبناني باتابوتيان على جائزة نوبل في الطب

كشف الإعلامي أحمد مجدي، عن حصول العالم الأمريكي اللبنانيّ الأرمنيّ الأصل أردم باتابوتيان وزميله الأمريكي ديفيد جوليوس بجائزة نوبل في الطب لعام 2021 عن اكتشافاتهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية "صدى البلد، باتابوتيان الذي ولد في بيروت عام 1967 وتلقى دراساته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت لمدة عام قبل أن يهاجر إلى لوس أنجلوس في عام 1986 أثناء الحرب الأهلية.

وتابع أحمد مجدي إلى أن اردم باتابوتيان حصل على شهادة دكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادي.

عالم أحياء جزيئية

وأشار مقدم برنامج بدون حظر إلى أن اردم باتابوتيان عالم أحياء جزيئية متخصص في النقل الحسي"، وتشمل مساهماته البارزة في العلوم تحديد قنوات ومستقبلات أيونية جديدة يتم تنشيطها بواسطة درجة الحرارة والقوة الميكانيكية وزيادة حجم الخلية