قبل مواجهة توسكر الكيني.. كارتيرون يجتمع بـ شيكابالا خلال مران الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق خلال مران اليوم الخميس.

وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة اللاعب الفنية والبدنية، حيث شهدت الجلسة حديثا سريعا عن الفترة المقبلة، وارتباط الفريق بمواجهة توسكر الكيني في دوري الأبطال.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلاً من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.