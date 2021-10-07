استعدادا لـ توسكر الكيني |برنامج تدريبي خاص لـ عواد ونديم وعطية بالزمالك

وضع البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا خاصا لثلاثي حراسة مرمى الفريق محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية خلال مران اليوم الخميس.

وحرص مدرب الحراس على تنفيذ برنامج مختلف عن مران الأمس، واعتمد على تدريبات سرعة رد الفعل قبل مواجهة الاتحاد الليبي الودية غدا على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.



وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات