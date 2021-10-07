عن تعطل الفيسبوك.. خبير مواقع تواصل اجتماعي: خطأ اعتيادي أدى لكارثة وليس هجوما أو مؤامرة

قال مصطفى البرماوي خبير مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، إن هناك خطأ حدث، وقد يكون متعمدا، لتعطل خدمات الفيسبوك".

وأضاف مصطفى البرماوي، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن خسائر الفيسبوك" كانت كبيرة بعد التعطل الذي ضرب الشركة.

لا أساس له من الصحة.

وتابع مصطفى البرماوي، أن ما تم إثارته بأن هناك طفلا صينيا قد يكون وراء تعطل الفيسبوك، لا أساس له من الصحة.

وأشار خبير مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني إلى أن ما حدث في الفيسبوك قد يكون خطأ اعتياديا أدى لكارثة وليس هجوما أو مؤامرة.