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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي: هذه هي الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة|فيديو

نيفين القباج
نيفين القباج

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة  للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة .

أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الفيديو الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة .

حالات الإعاقة الشديدة المتمثلة فيما يلي:

للجذام وذوي القزامة  (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس والشلل الدماغي والشلل الرباعي النصف العلوي أو السفلي وضمور العضلات وتيبس المفاصل في أطراف متعددة والإعاقات المتعددة وفقد البصر والبتر متعدد الأطراف وفقد السمع التام ومتلازمة داون.

واشترطت الوزارة فى الحصول على البطاقة الاتى :- تقرير طبي حديث ، و٣  صور شخصية و٣ صور طبق الأصل لشهادة الميلاد و٣ صور البطاقة الشخصية واستمارة النت بطباعة ميعاد الحجز .


وحول المميزات التى تتوفر بالبطاقة :-  الكشف المجاني في المستشفيات  والجمع بين معاشين والدمج في المدارس والمج في الجامعات والمعاهد والتعيين نسبة 5% من عدد العاملين والاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والاإعفاء من الضرائب والحصول على سكن حكومي مناسب والاعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والخصومات على وسائل النقل والمواصلات وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب وخصومات في الأندية الرياضية والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنّه معاق والخصومات على وسائل النقل والمواصلات والدخول للمتاحف والمناطق الأثرية مجانا.

 

https://fb.watch/8uPGhqbKsX/
 

https://fb.watch/8uPGhqbKsX/

 

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