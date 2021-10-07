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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع أعضاء منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا ..خاص

صدى البلد

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعما كبيرا اليوم في زيارته الخاصة لمعسكر منتخب مصر بالإسكندرية وذلك قبل ٢٤ ساعة من مواجهة ليبيا بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلم صدي البلد أن الدكتور أشرف صبحي عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني واللاعبين في فندق الإقامة الخاص بالمنتخب في الإسكندرية وأكد ثقته الكاملة في قدراتهم علي تحقيق الفوز علي منتخب ليبيا في مباراة الغد وتصدر المجموعة والسير بخطي ثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وأشاد وزير الرياضة بمعسكر المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش مؤكدا أن الجميع في ضهر المنتخب من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد .

وأكد صبحي أنه المنتخب يمتلك مجموعة من أبرز اللاعبين وعلي رأسهم محمد صلاح الذي يعد واحدا من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي .

وحرص وزير الرياضة علي الذهاب لملعب برج العرب ومتابعة جزء من المران الرئيسي للمنتخب لتقديم كل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين.

وفي الإطار ذاته ،أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة غدا أمام ليبيا في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال كيروش أنه يعيش حيرة فنية كبيرة بشأن تشكيل منتخب مصر في مواجهة ليبيا في ظل الحالة المميزة لكافة اللاعبين ووصف ذلك بالصداع الصحي .

واضاف أنه درس ليبيا جيدا قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء غدا  الجمعة .
 

وقال كيروش إن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والعرق ولابد من أن يبذل الجميع أقصي جهد ممكن من أجل العبور وتحقيق الفوز .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-
علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

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