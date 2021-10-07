الطرق والكباري تكذب ما نشر حول ردم الرياح التوفيقي بطريق المنصورة

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا مساء اليوم كذبت فيه ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان" بأي منطق يتم ردم الرياح التوفيقي لعمل طريق"

حيث أشار بيان الهيئة العامة للطرق والكباري إلى الحقائق التالية:



1. تقوم الهيئه بإنشاء طريق بنها المنصوره لإتجاه المنصوره علي البر الشرقي من الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو متر ليكون إتجاه المرور بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات على أن يكون إتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة. بواقع 4 حارات أيضا مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة

2. تتم اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه الماء المطلوبه للزمامات الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي

٣. كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجة أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق و عمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الاراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي وكذلك حماية الطريق.

وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيانها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة والحصول الى كافة أخبار المشروعات التي تنفذها الهيئة وكل مايتعلق بكافة الاستفسارات المتعلقة بهذه المشروعات من المصادر الرسمية.

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