التنمية المحلية تعلن عدد حالات إزالة التعديات على أراضي الدولة بمختلف المحافظات|فيديو

الشرقية في المرتبة الأولى

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قوات إنفاذ القانون تعمل على استرداد أراضي الدولة المعتدى عليها، وخلال المرحلة الاولى للموجة الـ18 التي انتهت في 3 أكتوبر الحالي نجحت الدولة في استرداد 22.641 فدان زراعة بعد إزالة 3140 حالة تعد على الأراضي الزراعة في المحافظات، ونجحت في إزالة 8301 مبنى مخالف على مساحة 3.7 مليون متر مربع من أراضي الدولة.

وتابع "قاسم"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الوزارة تنسق مع جهات الولاية على أراضي الدولة لعدم السماح بعودة التعدي على الأراضي مرة اخرى، وإزالة أي تعد في المهد، وسرعة استغلال هذه الأراضي.

ولفت إلى أن الشرقية تأتي في المرتبة الأولى في إزالة التعديات يليها الدقهلية، ثم الاسماعيلية، فالمنيا، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في إزالة التعديات في كافة أراضي الدولة، وتم تنفيذ 17 موجة سابقة سواء في البناء أو الزراعة.