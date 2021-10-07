متحدث الزراعة: التغيرات المناخية سبب زيادة الأسعار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية أثرت على الزراعة في كل دول العالم، خلاف الفواصل ما بين العروات الزراعية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة مهتمة بشكل أكبر بعملية التصنيع الزراعي، لان هذا من شأنه ان يحافظ على التوزان ما بين العرض والطلب.

وتابع متحدث الزراعة خلال مداخلة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع الزراعية المختلفة لأحداث توازن في سعر المنتجات.

ولفت إلى أن الرئيس قام بتخصص 9 مناطق للاستثمار الداجني الفترة الاخيرة، وتم توفير لهم تمويل بقيمة 5% بشكل متناقص، وتم رفع التنصيف الائتماني، وهذا الأمر يصب في صالح زيادة العرض، وبالتالي خفض الأسعار.



