بعد أزمة القيد .. الزمالك يوافق على إعارة ثلاثي الفريق دفعة واحدة

وافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة مروان حمدي مهاجم الفريق لنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة اللاعب الذي طلب الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة.



وكان مروان حمدي تلقى عروضا من فيوتشر وسيراميكا والاتحاد السكندري وسموحة ولكنه فضل الانتقال للأخير في الموسم الجديد من أجل اللعب بصورة أساسية.



واستدعى مسؤولو الزمالك وكيل اللاعب لمقر النادي من أجل حسم اجراءات إعارة مروان حمدي للفريق السكندري .

كما وافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك بعد تأييد المحكمة الرياضية الدولية لقرار منع الزمالك من القيد لفترتي قيد.



وكان اللاعب تلقى عروضا من الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بخلاف الإسماعيلي.



وتعثرت المفاوضات مع البنك الأهلي بسبب رغبة الأخير في ضم عمر كمال عبد الواحد مع شبانه كما تعثرت المفاوضات مع الاتحاد السكندري بسبب الخلاف على المقابل المادي.



ووافق الزمالك على إعارة شبانة للإسماعيلي مقابل حصول النادي الأبيض على مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

كما وافق مسؤولو نادي الزمالك، على إعارة عمر كمال عبدالواحد مهاجم الفريق إلي نادي فيوتشر لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بتأييد منع النادي الأبيض من القيد لفترتي قيد.



وكان عمر كمال عبد الواحد تلقى عرضا أخر من البنك الأهلي، إلا أنه فضل الانتقال لنادي فيوتشر في ظل العلاقة القوية التي تربطة بعلي ماهر المدير الفني للفريق.



وأنهى مسؤولو الزمالك إجراءات إعارة المهاجم إلى نادي فيوتشر كي يتسنى قيده بقائمة فريقه الجديد قبل غلق باب القيد.