أدميرال روسي: إرهابيون يخططون لـ هجوم كيماوي لتوريط الحكومة السورية

أعلن الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، عن أن الإرهابيين في سوريا يستعدون لـ “هجوم كيماوي” مدبّر في وحول مستوطنتي كنصفرة وقدورة في محاولة لتأطير القوات الحكومية، اليوم الخميس.



وبحسب الأدميرال الروسي، فإن المسلحين يخططون لشن هجوم كيماوي بمساعدة الخوذ البيضاء ووسائل الإعلام المحلية، لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين.



وأضاف أن الجيش الروسي تلقى منذ شهر معلومات من مصادر مختلفة حول استعداد جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية لشن هجمات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وبحسب المعلومات المتوفرة ، يخطط الإرهابيون لشن 'هجوم كيماوي' على خط التماس في مناطق مستوطنتي كنصفرة وقدورة بمشاركة المنظمة الإنسانية الزائفة 'الخوذ البيضاء' وفقا لوسائل الإعلام المحلية