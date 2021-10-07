محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق الملتقى المصرفي للأمن السيبراني بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء افتتاح فعاليات الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، والمقام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7-9 أكتوبر الجاري.

وبحضور كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعبد المحسن الفارس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، بمشاركة أكثر من 250 مشارك من قيادات البنوك العربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

يشار إلي أن الملتقى يهدف إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والأساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية (Hackers)، وعلى التكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة.



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