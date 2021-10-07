العمدة: السادات حرر جزءًا مختطفا من الوطن أما السيسي فحرره بأكمله |فيديو

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الدولة المصرية كانت مختطفة منذ عام 2011 وكانت تذهب في اتجاه آخر، معقبا: "اللعب كان كثيرا في مفاصل الدولة المصرية خلال هذه المرحلة بهدف إسقاطها لكن القوات المسلحة وقفت بالمرصاد وساندت الشعب المصري".

وأضاف "العمدة"، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "2013 كان تعديل المسار من دولة كانت مختطفة في 2012 إلى دولة بمعنى الدولة"، لافتا: "في عهد الرئيس السادات كانت سيناء فقط المختطفة، لكن في 2013 كانت مصر كلها مختطفة".



وأشار: "الدولة المصرية في 2013 كانت في سبيلها للإنهيار، لذلك كل ما يدور في الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة شق وإزاحة الإخوان من الحكم شق آخر"، متابعا: " السادات حرر جزء مختطف من الوطن أما الرئيس السيسي حرر الوطن بأكمله".

وأوضح اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية،: "الصورة التي تمت بالأمس بين الرئيس السيسي واللواء سمير فرج صورة تعبر عن العسكرية المصرية"، مردفا: "مسيرة حياة المشير طنطاوي أيضا صورة للعسكرية المصرية".