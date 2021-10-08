17 مرشحا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في الإسكندرية.. اليوم

تنطلق صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في الإسكندرية على 6 مقاعد، 3 مقاعد تحت السن، و3 مقاعد فوق السن، ومرشح في النقابة العامة على مقعد غرب الدلتا، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتقدم لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية فوق السن 8 مرشحين، و7 لعضوية النقابة تحت السن، ومرشحين على عضوية غرب الدلتا في النقابة العامة.

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وقررت نقابة الأطباء توقف سير العمل، وإغلاق النقابة أمام أعضائها لمدة 4 أيام، اعتبارا من الأربعاء 6 أكتوبر 2021، إلى يوم السبت المقبل 9 أكتوبر، وذلك بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء والتي من المقرر انعقادها اليوم الجمعة 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن تعود النقابة للعمل صباح الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية، حول 27 محافظة، على أن تعقد الانتخابات في مقرات النقابات الفرعية، ونوادي النقابة واتحاد المهن الطبية في المحافظات المختلفة.

وأوضحت أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من 9 صباحا وحتى 5 مساءً، كما تسمح المقرات بالتصويت للمتواجدين بمقر النقابة عند الموعد المحدد لانتهاء إجراء الانتخابات.