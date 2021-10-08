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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخلوق مميت ينتشر على شواطئ بريطانيا.. لدغة واحدة قاتلة

صورة للمخلوق المنتشر
صورة للمخلوق المنتشر على الشواطئ

تداول رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا صور لمخلوق سام ينتشر على شواطئ عديدة في بريطانيا، و بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام  البريطانية أن ذلك المخلوق يمثل خطرا كبيرا على المواطنين مرتادي الشواطئ . 


وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار" البريطانية، فإن وسائل إعلام بريطانية رصدت ظهور قناديل حجمها أضخم من الحجم العادي تنتشر بكثافة على طول الشواطئ البريطانية . 

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و بحسب التقارير التي أذاعتها المحطات الفضائية، فإن تلك القناديل سامة للغاية لدغتها يمكن أن تقتل الإنسان في نفس اللحظة ، فهي مختلفة تماما عن الانواعالعادية التي تظهر احيانا حين يتواجد المصيفين على الشواطئ . 


أوضحت التقارير أن تلك القناديل أطول من المعتاد، و قد يخلط البعض بين القناديل العادية و تلك التي تنتشر بشكل واضح على الشواطئ، حيث أن تلك القناديل البحرية بنفسجية اللون مختلفة عن القناديل الشفافة المعروفة . 


جدير بالذكر ان عالم بحريات أكد أن لدغة تلك المخلوقات أصعب بشكل كبير من القناديل العادية و يجب تداركها في أسرع وقت ممكن حتى لا تتسبب في كوارث لمرتادي الشواطئ .

بريطانيا صور مخلوق سام شواطئ قناديل

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