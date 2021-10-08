مخلوق مميت ينتشر على شواطئ بريطانيا.. لدغة واحدة قاتلة

تداول رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا صور لمخلوق سام ينتشر على شواطئ عديدة في بريطانيا، و بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام البريطانية أن ذلك المخلوق يمثل خطرا كبيرا على المواطنين مرتادي الشواطئ .



وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار" البريطانية، فإن وسائل إعلام بريطانية رصدت ظهور قناديل حجمها أضخم من الحجم العادي تنتشر بكثافة على طول الشواطئ البريطانية .



و بحسب التقارير التي أذاعتها المحطات الفضائية، فإن تلك القناديل سامة للغاية لدغتها يمكن أن تقتل الإنسان في نفس اللحظة ، فهي مختلفة تماما عن الانواعالعادية التي تظهر احيانا حين يتواجد المصيفين على الشواطئ .



أوضحت التقارير أن تلك القناديل أطول من المعتاد، و قد يخلط البعض بين القناديل العادية و تلك التي تنتشر بشكل واضح على الشواطئ، حيث أن تلك القناديل البحرية بنفسجية اللون مختلفة عن القناديل الشفافة المعروفة .



جدير بالذكر ان عالم بحريات أكد أن لدغة تلك المخلوقات أصعب بشكل كبير من القناديل العادية و يجب تداركها في أسرع وقت ممكن حتى لا تتسبب في كوارث لمرتادي الشواطئ .