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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

راقبتها .. سيدة تترك قطتها في المنزل بمفردها وتكتشف المفاجأة

صدى البلد

يهوى البعض تربية الحيوانات الأليفة في المنزل كالقطط و الكلاب و الأسماك، فهي تعزز من إحساسهم بالمسئولية و تدفعهم لتجاوز فكرة الوحدة فهناك كائن يعيش معهم في نفس المنزل و يهتم لأمرهم و يسعد بعودتهم للمنزل . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن سيدة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تيك توك، أذهل كل متابعيها من خلال رد فعل قطتها حينما تركتها في المنزل بمفردها . 

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قطة مشلولة تثير تعاطف رواد تيك توك

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تفاصيل واقعة هجوم كلب على قطة وقتلها في التجمع الأول والنيابة تحقق.. فيديو

 

 

 


قالت الشابة أنها رغبت في إختبار حب قطتها لها، فقررت أن تترك هاتفها في المنزل و قامت بتشغيل كاميرا الهاتف لمراقبة القطة أثناء خروجها من المنزل و ماذا تفعل حينما تغادر كل يوم في الصباح لعملها . 
دهشت السيدة حينما عادت إلى المنزل بعد ساعة، ووجدت القطة تقف أمام باب المنزل منتظرة عودتها، و كانت تتحرك يمينا و يسارا و هي في حالة حزن و حالة مزاجية سيئة منتظرة عودتها مرة آخرى . 
ذكرت الشابة أن مقطع الفيديو الذي نشرته لقطتها نال إعجاب آلاف الرواد عبر التطبيق، و أشارت إلى أنها لم تكن تعلم أن قطتها تعلقت بها لهذه الدرجة، عبرت عن سعادتها البالغة برد فعل قطتها حينما خرجت من المنزل و رغبة القطة في عودتها بسرعة . 
 

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تربية الحيوانات الحيوانات الأليفة قطط تيك توك اختبار كاميرا مراقبة

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