فيصل خورشيد عن حرب أكتوبر: كنت بغني كل يوم 6 ساعات لرفع معنويات زملائي

قال الفنان فيصل خورشيد، إنه كان حريصا على رفع معنويات زملائه الجنود لمواجهة العدو الصهيوني من أجل استعادة الأرض، قائلا: "كنت بغني من الساعة 12 ليلا إلى 6 صباحا يوميا من أجل رفع الروح المعنوية لزملائي الجنود، مشيرا إلى أن قائد الفرقة أبلغ الشئون المعنوية بالأمر وتم تكريمي وكونت فرقة موسيقية من الضباط والجنود".



وأضاف الفنان فيصل خورشيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شاركت بالاحتفال بيوم التدريب في حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات واستعنت بقرقة بدائية وقمت بتقليد الفنان محمد صحبي وهي يروى نكتة على موشي ديان ، وهو يقول: مش معقول يا نيلة نتيجة الكشف الطبي على عينك طلعت زي الزفت عين 6/6 وعين 6 على 6 أكتوبر، مما دفع الرئيس أنور السادات للضحك وأمر بترقيتي ومكافأتي.

وتابع فيصل خورشيد، شاركت في فيلم "العمر لحظة" بطولة الفنانة ماجدة الصباحي، والتي طلبت من الشؤون المعنوية أن يشارك أحد الأبطال الحقيقيين من الذين شهدوا المعركة، فتم ترشيحي لأكون مع الممثلين.