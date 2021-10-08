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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحوم متعفنة.. كارثة صحية داخل مطعم صيني والشرطة تتدخل

صدى البلد

ألقت الشرطة البريطانية القبض على صاحب مطعم يقدم وجبات على الطريقة الصينية و ذلك بسبب إصابة مواطنا بريطانيا بتسمم في المعدة بعد تناول وجبة فاسدة في المطعم وبعد التفتيش عثرو على السبب في مطبخ المطعم . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"البريطانية، فإن الشرطة ألقت القبض في سبتمبر الماضي على صاحب مطعم للمأكولات الصينية، بعد إصابة مواطن بتسمم في المعدة و ابلاغ الشرطة عن المطعم و بالفعل تمكنت الشرطة من إيقاف عمل المطعم . 

 

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عثرت قوة من الشرطة وكان برفقتها مجموعة من خبراء الصحة على مواد دهنية متعفنة في مطبخ المطعم، وأشارت المجموعة إلى أن تلك الدهون تسبب تسمم فورا بالإضافة إلى أن المطبخ كان غير مهيئا تماما للطبخ فيه بسبب كثرة القاذورات به.

 
وبحسب ما ورد في الصحيفة "، فإن الشرطة ألقت القبض على صاحب المطعم بعد العثور على لحوم متعفنة و دهون في كل مكان في المطبخ، و بالإضافة إلى أن مستوى النظافة و الطبخ بشكل صحي كان معدوما لذلك منع المطعم من العمل لأيام . 


جدير بالذكر ان الشرطة سمحت لصاحب المطعم بعودة العمل مرة آخرى و لكن بضوابط صحية و سيتم التفتيش يوميا على النظافة و طريقة التعامل مع اللحوم و عدم إضافة البهارات للطعام لأن صاحب المطعم كان يزج باللحوم الفاسدة في الأطباق و يضيف الكثير من البهارات حتى تمنع ظهور رائحة اللحوم الفاسدة التي يضعها . 

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الشرطة البريطانية مطعم مطعم صيني تسمم معدة وجبة فاسدة مطبخ المطعم

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