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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار مفتي الجمهورية: الزواج بنية الطلاق حرام شرعا.. فيديو

الطلاق
الطلاق

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الزواج ميثاق غليظ، معقبا: "يجب أن نثقف الناس على ألا يعودوا ألسنتهم على لفظ الطلاق أو يطلقوا عند المأذون".

 

وأضاف "عاشور"،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الشرع أعطى للرجل وهو صاحب الطلاق مرتين من الطلاق حتى يستطيع أن ترجع له زوجته، إما إذا كان الطلاق رجعي فيرجع في عدته أو طلاق بائن فهما يرجع برضاها بعقد ومهر جديدين".


وأشار: "إذا طلقها للمرة الثالثة، وإذا ثبت حقيقة أنه طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، وهنا لابد أن تنكح زوجا غيره حتى تستطيع الرجوع إليه، ومعنى زوجا غيره يعني الزواج الصحيح والدخول بتلك المرأة، وهو أن يدخل بالمرأة ليحقق غاية الزواج".


وأوضح: "غاية الزواج السكنية والعفة والاستمرار في الزواج، أما المفهوم الجسدي والجسماني جزء من الزواج، لكن الأعلى المودة والسكينة والاستمرار"، مردفا: "أما الذي يريد أن يحلل يريد أن يقطع الغاية قبل أن يبدأ فيها فهو ينوي أنه يتزوجها ليطلقها أن ليحلها لهذا الزوج الأول".


وتابع: "الزواج بنية الطلاق حرام شرعا، وشرط الزواج الصحيح هو نية الاستمرار..  ولابد أن يتحلى الرجل بالنخوة ولا يبحث عن زوج لرجوع زوجته إليه بعد طلاقها".

 

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