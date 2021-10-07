تعثر إعارة محمود شبانة من الزمالك إلى الإسماعيلي

تعثرت صفقة انتقال محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فريق الإسماعيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تراجع يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الأسبق عن تحمل تكاليف الصفقة.



وكان اللاعب تلقى عروضا من الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بخلاف الإسماعيلي ووافق الزمالك على إعارته للدراويش قبل أن تتعثر الصفقة.



وتعثرت المفاوضات مع البنك الأهلي بسبب رغبة الأخير في ضم عمر كمال عبد الواحد مع شبانه كما تعثرت المفاوضات مع الاتحاد السكندري بسبب الخلاف على المقابل المادي.