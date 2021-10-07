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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم|حادث مروع في تونس..  الأمم المتحدة تحذر من فيضانات جنوب السودان.. وتوقعات بخسائر جسيمة بالشرق الأوسط بسبب كورونا

أخبار العالم
أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

 

ليبيا.. المفوضية الوطنية العليا: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستقام في موعدها

قال عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، إن المفوضية مستعدة للالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

 

أكثر من 30 إصابة.. حادث مروع في العاصمة التونسية بعد تصادم قطارين

أفادت إذاعة موازييك التونسية أن حادث تصادم قطارين وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية وتحديدا في مقرين الرياض. 

 

إيران: دولتان تمنعان خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

لطالما زعمت ايران أنها لا تنوي السعي للحصول على أسلحة نووية - أو أسلحة دمار شامل من أي نوع - حيث أصدر قادتها أحكامًا دينية تعتبر هذه الأسلحة مناقضة لأتباع الإسلام.

 

العدل الأمريكية تمنع مسؤولي ترامب السابقين من الإدلاء بشهاداتهم في قضايا تزوير الانتخابات

عرقل مسؤول مهني كبير في وزارة العدل التابعة للرئيس الامريكي جو بايدن جهود محققي مجلس الشيوخ للتحقيق في التعامل مع شكاوى تزوير الناخبين في أعقاب انتخابات 2020. 

 

بسبب السيول.. مقتل 4 اشخاص بينهم طفل في ولاية أمريكية |شاهد

قالت السلطات الأمريكية، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في هطول أمطار غزيرة، أدت إلي سيول غمرت أجزاء من ولاية ألاباما، وتسببت السيول في غلق الطرق واغراق المنازل.

 

إصابة 11 بحارا في اصطدام غواصة أمريكية بجسم مجهول في المياه الدولية

أفادت وكالة أنباء (يو إس إن آي) نقلا عن مسؤول بالبحرية أن 11 بحارا أصيبوا بعد أن اصطدمت غواصة أمريكية بجسم في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم السبت.

 

هروب 600 ألف شخص.. الأمم المتحدة تحذر من فيضانات جنوب السودان

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لـ لأمم المتحدة، من تفاقم الأوضاع في جنوب السودان جراء الفيضانات المرعبة التي أجبرت أكثر من 600 ألف شخص على ترك منازلهم والهروب بعيدا.

 

البنك الدولي يتوقع خسائر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء كورونا 200مليار دولار بنهاية2021

توقع البنك الدولي أن تبلغ التكلفة التراكمية المُقدرة لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-١٩" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام إلى حوالي ٢٠٠ مليار دولار

في خطوة استفزازية.. إسرائيل تعتزم بناء مستوطنات في الجولان السورية

قدمت وزيرة داخلية إسرائيل، إيليت شاكيد، اليوم الخميس، اقتراحا جديدا للحكومة الإسرائيلية يقضي ببناء مستوطنات في هضبة الجولان السورية.

 

مشاهد مرعبة.. زلزال بقوة 6.5 ريختر يهز طوكيو ويسبب خسائر |فيديو

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس، أن زلزال بقوة بـ 6.5 درجة ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.

 

لمواجهة التهديدات المزعومة من بكين.. CIA تطلق مركز المهام الصيني

ذكرت وسائل الإعلام لأول مرة عن تطلعات وكالة المخابرات الخارجية الأمريكية لإطلاق إدارة منفصلة تركز على الصين في أغسطس. وحتى الآن، كانت جمهورية الصين الشعبية جزءًا من 'مركز البعثة لشرق آسيا والمحيط الهادئ' التابع للوكالة. وأعلن مدير الوكالة وليام بيرنز اليوم الخميس، عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

 

بعد الخسارة الكارثية.. لاشيت مستعد للتنحي عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

قال أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه مستعد للتنحي عن رئاسة الحزب بعد الخسارة الساحقة في الانتخابات الأخيرة.

 

ميليشيا الحوثي الإرهابي تستهدف خميس مشيط بصاروخ باليستي

أعلنت قوات التحالف، اليوم (الخميس) اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

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