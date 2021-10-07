أخبار العالم|حادث مروع في تونس..  الأمم المتحدة تحذر من فيضانات جنوب السودان.. وتوقعات بخسائر جسيمة بالشرق الأوسط بسبب كورونا

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

قال عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، إن المفوضية مستعدة للالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

أفادت إذاعة موازييك التونسية أن حادث تصادم قطارين وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية وتحديدا في مقرين الرياض.

لطالما زعمت ايران أنها لا تنوي السعي للحصول على أسلحة نووية - أو أسلحة دمار شامل من أي نوع - حيث أصدر قادتها أحكامًا دينية تعتبر هذه الأسلحة مناقضة لأتباع الإسلام.

العدل الأمريكية تمنع مسؤولي ترامب السابقين من الإدلاء بشهاداتهم في قضايا تزوير الانتخابات

عرقل مسؤول مهني كبير في وزارة العدل التابعة للرئيس الامريكي جو بايدن جهود محققي مجلس الشيوخ للتحقيق في التعامل مع شكاوى تزوير الناخبين في أعقاب انتخابات 2020.

قالت السلطات الأمريكية، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في هطول أمطار غزيرة، أدت إلي سيول غمرت أجزاء من ولاية ألاباما، وتسببت السيول في غلق الطرق واغراق المنازل.

أفادت وكالة أنباء (يو إس إن آي) نقلا عن مسؤول بالبحرية أن 11 بحارا أصيبوا بعد أن اصطدمت غواصة أمريكية بجسم في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم السبت.

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لـ لأمم المتحدة، من تفاقم الأوضاع في جنوب السودان جراء الفيضانات المرعبة التي أجبرت أكثر من 600 ألف شخص على ترك منازلهم والهروب بعيدا.

توقع البنك الدولي أن تبلغ التكلفة التراكمية المُقدرة لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-١٩" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام إلى حوالي ٢٠٠ مليار دولار

قدمت وزيرة داخلية إسرائيل، إيليت شاكيد، اليوم الخميس، اقتراحا جديدا للحكومة الإسرائيلية يقضي ببناء مستوطنات في هضبة الجولان السورية.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس، أن زلزال بقوة بـ 6.5 درجة ضرب العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.

ذكرت وسائل الإعلام لأول مرة عن تطلعات وكالة المخابرات الخارجية الأمريكية لإطلاق إدارة منفصلة تركز على الصين في أغسطس. وحتى الآن، كانت جمهورية الصين الشعبية جزءًا من 'مركز البعثة لشرق آسيا والمحيط الهادئ' التابع للوكالة. وأعلن مدير الوكالة وليام بيرنز اليوم الخميس، عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

قال أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه مستعد للتنحي عن رئاسة الحزب بعد الخسارة الساحقة في الانتخابات الأخيرة.

أعلنت قوات التحالف، اليوم (الخميس) اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.