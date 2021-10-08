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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. روسيا تعلن عن اختبار لقاح كورونا والإنفلونزا معا.. وأبرز المشروبات لإنقاص الوزن وكيف أثرت السوشيال ميديا على الصحة العقلية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

كيف أثرت السوشيال ميديا على الصحة العقلية

تشير الإحصاءات في جميع أنحاء العالم إلى أن الصحة العقلية قد تدهورت منذ بداية جائحة COVID-19 ، فهل وسائل التواصل الاجتماعي مسئولة جزئياً؟


فعلى المستوى العالمي ، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للأشخاص لجمع المعلومات ومشاركة الأفكار والتواصل مع الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة. 

 

يمكن أن يكون أيضًا منصة فعالة لنقل المعلومات بسرعة أثناء أزمة وطنية أو عالمية.

هذا الانتشار العالمي هو ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي منصة اتصال مهمة خلال وباء COVID-19 .

نظرًا لأن المنظمات الصحية الحكومية استخدمته لنقل النتائج الأخيرة حول الوقاية والعلاج ، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مجرد مكان لنشر أحدث صور الإجازات - فقد أصبحت مركزًا للمعلومات المتعلقة بالوباء

 

روسيا تعلن عن اختبار لقاح كورونا والإنفلونزا معا

 

ذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء يوم الخميس أن معهدًا روسيًا للأبحاث الطبية سيبدأ تجارب سريرية على لقاح الإنفلونزا المختلط ولقاح COVID-19 في نهاية عام 2022. 

 

وفقًا لوكالة الأنباء ، تم الكشف عن التطور الجديد من قبل مدير مركز أبحاث الجمالية ، ألكسندر جينسبرج - مطور لقاح Sputnik V  - خلال مقابلة مع صحيفة Izvestia الروسية

 وفقًا لمدير مركز الأبحاث ، فإن العلماء يعتبرون لقاحًا هجينًا ضد فيروس الروتا كأساس لعقار COVID-19. كما قال المدير إن العلماء يعملون على بحث موازٍ لتطوير لقاح فعال ضد المتغيرات المختلفة لفيروس كورونا.

 

منها الثوم.. مشروبات تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

 

قدم الدكتور احمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.

 

مشروبات ساخنة تساعد على حرق الدهون ما يلي :-

 

الشاي لأخضر يعتبر من أبرز وأهم المشروبات التي تساعد في حرق الدهون بسرعة كبيرة كونه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ويتم تحضير مشروبه من خلال غلي كوب كبير من الماء، ثمّ إضافة ملعقة منالشاي الأخضر، ونقعه عدة دقائق قبل تصفيته وشربه.

 

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