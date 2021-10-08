أخبار التوك شو.. اللواء سمير فرج: تالت مرة في حياتي دموعي بتنزل بعد حديث الرئيس السيسي عني .. ووزير العدل : لا توجد في مصر محاكمة سياسية.. ومصطلح "مختفي قسريا" انتهى

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

وزير الرياضة يزف بشرى عن لاعبي المنتخب قبل مباراة ليبيا المرتقبة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تحدث مع كيروش المدير الفني للمنتخب المصري وطمأنه على مستوى المنتخب المصري.



وزير العدل : لا توجد في مصر محاكمة سياسية..ومصطلح "مختفي قسريا" انتهى

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل،أن الوزارة تمد يد التعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.



نسيب التراب تحت السجادة ولا نطلعه.. شريف عامر يكشف سبب استضافته لـ المحلل غير الشرعي

كشف الإعلامي شريف عامر، سبب استضافته المحلل غير الشرعي في حلقة أمس، قائلا: "مهمتنا متابعة الأخبار ومتابعة المعلومات والتدقيق فيها وعرضها ومناقشة أصحاب الموضوع أنفسهم، وهو ما حدث أمس مع محمد الملاح المحلل غير الشرعي".

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد قانون أبدي وكل قانون يرتبط بظروف معينة وكل قانون قابل للتعديل ولكن التعديلات لا تتم بصورة عشوائية .



تعرف على سبب بكاء محمد هنيدي على الهواء مع منى الشاذلي|فيديو

بكى الفنان محمد هنيدي، من الفرحة، خلال حواره ببرنامج “ معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك فى أثناء الحديث عن المشاهد الأكشن التى قدمها.



اللواء سمير فرج: تالت مرة في حياتي دموعي بتنزل بعد حديث الرئيس السيسي عني

قال اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن الموقف أمس بعد حديث الرئيس السيسي كان صعبا، مؤكدا أنني فوجئت بأن الرئيس يتحدث عني.



سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رفعت المعنويات ومهدت لنصر أكتوبر

قال اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن نكسة 1967 كانت كارثة على مصر بكل المقاييس، مضيفا: "الفريق فوزي والفريق عبدالمنعم رياض أعادا بناء القوات المسلحة من جديد بعد نكسة 1967".



الهيئة تحذر من الأدوية المغشوشة المعروضة على السوشيال ميديا

قال الدكتور حمادة شريف مدير عام بـ هيئة الدواء المصرية ، إن الهيئة تراقب جودة وأمان وفعالية الدواء في مصر ، ويتم متابعة كافة مراحل تصنيع الأدوية في مصر ومتابعة ممارسات الرعاية الصحية للأدوية في الصيدليات.



عن قرب ..وثائقي يجسد خطة خداع استراتيجي مهدت لـ نصر أكتوبر |شاهد

تحتفل الدولة المصرية بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة الـ48، وهي الحرب التي استطاع فيها الجيش المصري تسطير بطولات ظلت خالدة في صفحات التاريخ.