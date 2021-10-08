ختام مهرجان صيف بحر ونغم برأس البر

محافظة دمياط

شهدت مدينة رأس البر عدة فعاليات ضمن ختام مهرجان "صيف بحر ونغم" والذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وبمشاركة فعالة من فرق الكشافة بمكتبة مصر العامة.

حيث تضمنت تلك الفعاليات التي جاءت امتدادًا لما شهدته المدينة طوال شهور الصيف، فقرات فنية وأغاني وطنية على أنغام المزمار والطبول وتقديم عروض للتنورة، كما تم توزيع أعلام جمهورية مصر العربية على رواد المدينة تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى ال٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء مهرجان" صيف بحر ونغم" برأس البر يختتم فعالياته بفقرات فنية والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر و تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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