ضبط طن و750 كيلو دواجن ولحوم منتهية الصلاحية بجنوب سيناء..صور

صور - ضبط طن و 750 كيلو دواجن ولحوم منتهية الصلاحية بجنوب سيناء

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء، أمس حملة لمتابعة أماكن تداول الأغذية ، واللحوم بمدينة دهب، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري.



وأسفرت الحملة عن ضبط طن و٧٥٠ كيلو جرام من الدواجن واللحوم ، المنتهية الصلاحية و يوجد بها تغير بالخواص الطبيعية.



وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى رصد وتتبع ثلاجة لحوم ودواجن غير مرخصة تقوم بتوزيع وبيع هذة المنتجات بمدينة دهب.



وأوضح أنه وجه بتشكيل لجنة لضبط هذه المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى التوصية بغلق المنشأة.



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