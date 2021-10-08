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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تشارك جمهورها صورة جديدة تحت شعار "راحة البال"

صدى البلد

شاركت عبير صبري جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بلوك ميك اب يبرز جمالها، وكتبت: “ان كنت لاتمللك راحه البال ..فأنت لاتمللك شيئا!!! 🌺”. 

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عبير صبري عن عطل الفيسبوك: فرحت لأننا هنخلص من الطاقات السلبية

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كلي فخر بتاريخ والدي.. عبير صبري تحتفل بذكري أكتوبر بصورة لوالدها

تحدثت  الفنانة عبير صبري في تصريح خاص لصدى البلد عن حرب أكتوبر في الذكرى ٤٨ لهذا الانتصار العظيم .


وقالت عبير صبري :" طبعا حرب أكتوبر؛  حرب عظيمه؛  حرب الكرامه لمصر ،اللي دائما مصر في كل المواقف الصعبه بيظهر معدن رجالها و شعبها وجيشها و حكامها".

 

أضافت عبير صبري:" الرئيس محمد أنور  السادات كان  عظيما فهو  بطل الحرب والسلام فعلا؛  وكان شخصيه عظيمه ورائعه والجيش المصري رجع للمصريين وللعرب كرامتهم وكبريائهم ".

تابعت عبير صبري :" وانا اتذكر انني  في حرب ١٩٧٣؛  كنت طفله صغيره جدا وبابا كان أحد المحاربين من الضباط اللي شاركوا  في الحرب ".

اختتمت عبير صبري :"  كل الفخر والعزة الكرامه؛  ربنا يبارك في مصر وجيشها وفي الرئيس عبد الفتاح السيسي العظيم".

الفنانة عبير صبري، شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.


وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.
 

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