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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أثناء قيادته للأهلي.. كارتيرون: لم أطلب من وليد أزارو قطع التيشرت

صدى البلد

استعاد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ذكريات هزيمة الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا اثناء قيادته له أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب .

 

وأكد كارتيرون في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن مباراة الإياب كانت هناك حرب ضد الأهلي وتم الهجوم وتكسير حافلة الفريق ولكن خاض الفريق المباراة في ظل تلك الظروف الكارثية قائلا " كان لايجب لعب هذه المباراة هذه ليست أجواء رياضية هناك خليط بين الأسئلة ماذا سنفعل؟ كان يجب أن نستفيد من القواعد ونرفض لعب اللقاء".

 

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي “ الكاف ” اتخذ قرارا بإيقافه بدعوى طلبه من وليد ازارو قطع التيشرت  مؤكدا أنه ظلم بهذا القرار حيث انه  استفسر منه هل هي ركلة جزاء أم لا، فقال نعم ولكن لم أطلب منه تمزيق القميص الخاص به هذا مستحيل".

 

وتابع ان مجلس ادارة الأهلي تعامل معه باحترام حيث أنه يوجه لهم التحية كشخص سوي مشددا أن هزيمة النهائي الافريقي كانت صدمه كبيره له .

 

وأكمل أن فوزه خلال فترة قيادته للزمالك أمام الترجي كان أمرا رائعا ورد اعتبار خاصة وأنه الهزيمة مع الأهلي كان أمر سيء للغاية بالنسبة له قائلا " ثارت لنفسي .

 


سأفعل مثل جوارديولا .. كارتيرون يكشف كيفية خروج الزمالك من أزمة وقف القيد فترتين
 

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حل مثالي لخروج الفريق الأول من أزمة وقف القيد لفترتين متتاليتين ، مشيراً إلى أنه توقع هذا السيناريو ووضع الحلول للتعامل مع الموقف.

وأضاف كارتيرون فى تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "حكم تأييد عدم القيد لم يكن مفاجأة بالنسبة لي وفي النهاية أنا المدرب وعلينا دائما أن نتوقع كل هذه السيناريوهات ونضع أيضا الحلول للتعامل مع هذا الموقف بالشكل الأمثل".

وأكمل كارتيرون: "قرار منع القيد حرمنا من تواجد 3 لاعبين لكن بالتأكيد لدينا غيرهم الكثير والبدائل المناسبة، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة".

وأردف كارتيرون: "سأفعل مثل جوارديولا وسأذهب بنفسي لمشاهدة قطاع الناشئين بـ الزمالك ورؤية اللاعبين الجيدين القادرون على التواجد في الفريق الأول".

وأتم كارتيرون: "الزمالك يدفع الآن ثمن أخطاء الماضي، ونحتاج إلى الإستقرار خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الجيدة".

 

الزمالك الأهلى باتريس كارتيرون دوري ابطال افريقيا الترجي

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