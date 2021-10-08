التعادل السلبي ينهي أحداث الشوط الأول بين الأرجنتين وباراجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

انتهت احداث الشوط الاول بين الارجنتين و باراجواي في المباراة المقامة حاليا على ملعب "ديفينسوريس ديل الشاكو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر بالتعادل السلبي.

وسيطر منتخب الأرجنتين على المباراة حيث أهدر اللاعبون العديد من الفرص الخطيرة .

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب باراجواي، في تمام الواحدة من صباح اليوم، الجمعة، على ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي للفوز على باراجواي، لتأمين مركز الوصافة، وقطع خطوة جديدة نحو التي إلى بطولة كأس العالم 2022، التي ستحتضنها قطر.

ويخوض منتخب الأرجنتين اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: مونتيل، روميرو، أوتاميندى، أكونيا.

الوسط: دى بول، باريديس، لو سيلسو.

الهجوم: ميسي، دى ماريا، خواكين كوريا.

وخاض منتخب الأرجنتين 8 مواجهات في تصفيات كأس العالم 2022 “حتى الآن”، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 أخرى.

يذكر أن مباراة البرازيل والأرجنتين، التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، تأجلت لأجل غير مسمى، بعدما توقفت المباراة عقب بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسئولين من وزارة الصحة البرازيلية، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.

ولم يعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) قراره حتى الآن، بشأن مصير مباراة البرازيل والأرجنتين.