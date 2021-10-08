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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب وليبيا في تصفيات كأس العالم قطر والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

 

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لـ متابعة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا  ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهله لـ كأس العالم في قطر 2022.

 

وتنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وليبيا عبر تردد قناة أون تايم سبورت .

و تعرض محمد  الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب إلى إصابة في العضلة الخلفية والتي جعلت الكثيرين يفكر في غيابه عن المشاركة في اللقاء القادم،  ولكن أعلن وائل جمعة أن حالته الصحية مستقرة  وسوف يتواجد خلال الساعات القادمة بمباراة منتخب مصر على ملعب الجيش برج العرب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.


الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-
علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

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