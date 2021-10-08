"كارتيرون" يعلن بديل نبيه وسر رفض منصب مدير الكرة

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن بديل أسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق.

وأكد كارتيرون في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت " أن اسامة نبيه كان مصرا على الرحيل عن الزمالك مشددا أنه استفسر منه خلال المرة الثانية عن قراره النهائي وكان الرحيل .

وأضاف انه لم يعلم بشأن رغبه نبيه في العودة مرة أخري مشددا أنه حتى الآن لم يتم ايجاد البديل ولكنه سيكون مصري .

وتابع أنه لم يفكر في البديل حتى الآن ولكنه من الممكن أن يكون مدرب شاب مصري .

وعن سر رفضه تعيين مدير للكرة فأكد أن منصب مدير الكرة متواجد في الكرة المصرية فقط مشددا انه ليس بحاجه لحلقة وصل بينه وبين الجمهور في حالة الهزيمة.

وأضاف انه يتحمل المسؤولية ويوافق على توجيه اللوم له في حال الهزيمة.

وعن الأحق بـ منصب قائد الفريق فأكد أن شيكابالا لاعب استثنائى لا يستطيع أن يلعب كل المباريات لكن له كاريزما مشددا أن طارق حامد قائد كبير أيضاً بالاضافة لـ حازم إمام يمكن والونش الذي له تأثير قوى ويتدخل كثيراً في لعب دور القائد الطبيعى .

وتابع ان شيكابالا يثق به كثيرا ولا يغضب من أمر مشاركته من عدمها مطلقا .

سأفعل مثل جوارديولا .. كارتيرون يكشف كيفية خروج الزمالك من أزمة وقف القيد فترتين



كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حل مثالي لخروج الفريق الأول من أزمة وقف القيد لفترتين متتاليتين ، مشيراً إلى أنه توقع هذا السيناريو ووضع الحلول للتعامل مع الموقف.

وأضاف كارتيرون فى تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "حكم تأييد عدم القيد لم يكن مفاجأة بالنسبة لي وفي النهاية أنا المدرب وعلينا دائما أن نتوقع كل هذه السيناريوهات ونضع أيضا الحلول للتعامل مع هذا الموقف بالشكل الأمثل".

وأكمل كارتيرون: "قرار منع القيد حرمنا من تواجد 3 لاعبين لكن بالتأكيد لدينا غيرهم الكثير والبدائل المناسبة، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة"

وأردف كارتيرون: "سأفعل مثل جوارديولا وسأذهب بنفسي لمشاهدة قطاع الناشئين بـ الزمالك ورؤية اللاعبين الجيدين القادرون على التواجد في الفريق الأول".

وأتم كارتيرون: "الزمالك يدفع الآن ثمن أخطاء الماضي، ونحتاج إلى الإستقرار خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الجيدة".