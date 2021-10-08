مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهله لـ كأس العالم قطر 2022 .

وتقام المباراة في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهره وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، وأحمد حجازي، أحمد فتوح

الوسط: محمد النني، عمرو السولية

وسط الهجوم: محمد صلاح، وعبدالله السعيد، وعمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وليبيا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر تردد قناة اون تايم سبورت .

وقام الجهاز الفني بتدريب جميع اللاعبين المشاركين في مباراة منتخب مصر القادمة، خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وفي مران مساء الثلاثاء تعرض محمد الشناوي إلى إصابة في العضلة الخلفية والتي جعلت الكثيرين يفكر في غيابه عن المشاركة في اللقاء القادم، ولكن أعلن وائل جمعة أن حالته الصحية مستقرة وسوف يتواجد خلال الساعات القادمة بمباراة منتخب مصر على ملعب الجيش برج العرب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة من تعادل وفوز، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة بـ6 نقاط.

قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.