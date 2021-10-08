أحمد التهامي يدعم أبطال مصر المرشحين للقب مستر أوليمبيا 2021

دعم الفنان أحمد التهامي أبطال مصر المشاركين ببطولة مستر أوليمبيا 2021، وعلى رأسهم بيج رامي، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب التهامي: “دلوقتي أبتدي الوحش بتعنا مستر أولمبيا2021.. فخر مصر البيج رامي ومعاه ٣ أبطال مصريين المنافسة على لقب مستر اولمبيا 2021.. ياريت كل مصر والمصريين ندعمهم ونقف جنبهم.. بيج رامي ومحمد شعبان واحمد الورداني وحسن مصطفى”.

وتأهل حسن مصطفى بطل مصر وفريق KO Squad في كمال الأجسام للمحترفين للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 في فئة الوزن المفتوح، التي تقام فعاليتها في السابع من شهر أكتوبر المقبل، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ليلحق حسن مصطفى بالبطل المصري العالمي بيج رامي حامل لقب مستر أولمبيا في نسختها الأخيرة والذي سيشارك في البطولة هذا العام ومعه أيضًا بطل KO Squad محمد شعبان الذي تأهل قبل أيام قليلة.

وجاء تأهل حسن مصطفى لمستر أوليمبيا جاء بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة في مستر اولمبيا بالنقاط، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التي تنص على امكانية التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول في بطولات المحترفين او من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.



وعقب انتهاء بطولة Europa pro التي اختتمت منافساتها أمس الأحد واسفرت عن فوز الإنجليزي ناثان دي آشا، وجاء من خلفه الهولندي رولي وينكلر، أعلن اتحاد Ifbb pro مساء اليوم عن أسماء اللاعبين المتأهلين للمشاركة في مستر أولمبيا 2021 بالنقاط، بعد انتهاء منافسات بطولات الوزن المفتوح.



ومن المنتظر أن يشارك الثنائي المصري محمد شعبان وحسن مصطفى بعد تأهلهما رسمياً بينما تتوقف مشاركة محمد الإمام على مدى قدرة بطل أوكرانيا على استخراج تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة التي تشهد صعوبات بالغة في دخول البلاد هناك لغير الحاملين للتأشيرات.



وتعد هذه هي المشاركة الأولى لحسن مصطفى الذي قدم نتائج جيدة هذا العام خلال بطولات المحترفين التي شارك فيها، حيث فاز بالمركز الثالث في بطولات New York Pro، California pro ، والمركز الثالث في PUERTO RICO PRO ، والمركز السادس فيChicago Pro ، والمركز الخامس في Texas Pro.









