موجز السوشيال ميديا.. "ميدو" يدعم كارتيرون: أفضل مدرب للزمالك في السنوات الأخيرة.. تكريم "فيفي عبده" بمهرجان للرقص الشرقي بإيطاليا

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تكريم "فيفي عبده" بمهرجان للرقص الشرقي في إيطاليا

أهل كرم ومحبة.. تامر حسني يشكر الأردن على حسن الاستقبال والترحيب

في أحدث جلسة تصوير .. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ناعمة

كلنا وراكم.. هاني حتحوت يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم بمباراة ليبيا غدا

عبير صبري تشارك جمهورها صورة جديدة تحت شعار "راحة البال"

بالأبيض والأسود.. "رامي جمال" في أحدث ظهور على انستجرام

ميدو يدعم كارتيرون: أفضل مدرب للزمالك في السنوات الأخيرة

بعد تحقيق 6 مليار ريال..تركي آل شيخ:نطمح في تحقيق نجاحات تفوق موسم الرياض الماضي

منة فضالي تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور يتغزل بها

أحمد التهامي يدعم أبطال مصر المرشحين للقب مستر أوليمبيا 2021

نجوى كرم تستعرض جمالها ورشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد