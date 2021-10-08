أخبار التكنولوجيا.. هواتف آبل القادمة iPhone 14 ستأتي بتغييرات كبيرة ومميزة.. تسريب سعر ومواصفات سلسلة جوجل المنتظرة Pixel 6

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

تستعد شركة جوجل Google، للإعلان عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية والتي ستنطلق تحت اسم Google Pixel 6، من خلال بث مباشر عبر مواقعها الرسمية عبر الانترنت يوم الثلاثاء القادم في 19 أكتوبر الجاري.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج الاقتصادي Galaxy A13 5G

كشفت بعض التسريبات السابقة، أن شركة سامسونج Samsung تعمل على تطوير هاتف اقتصادي جديد، من المقرر أن ينطلق تحت اسم Galaxy A13 5G.

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتف جديد تحت عنوان Moto E40، وبالرغم من الشركة لم تكشف أي معلومات عن الجهاز، إلا أنه تم إدراج الهاتف الذكي على موقع eMAG الروماني للتجزئة، والذي يظهر الصور والمواصفات والسعر الذي سينطلق به الهاتف.

بسعة 2 تيرابايت.. هواتف آبل القادمة iPhone 14 ستأتي بتغييرات كبيرة ومميزة

أفاد محلل شركة آبل، Ming-Chi Kuo بأن طرازات آيفون iPhone لعام 2022، ستستخدم تصميمًا مثقوبًا، على غرار بعض الهواتف الذكية الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد.

طورت شركة جوجل Google، ميزة جديدة صديقة للبيئة لخرائطها تقدم خيارات من شأنها أن تساعد المستخدمين في توفير الوقود والمال وأيضا تقليل الانبعاثات على طول الطريق.