نشرة المرأة والصحة.. 5أطعمة لتعزيز وظائف المخ وعلاج التهاب سقف الفم بالأعشاب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

يمكن أن يكون للأطعمة التي نأكلها تأثيرا كبيرا على بنية وصحة أدمغتنا، ويمكن أيضا أن يدعم تناول نظام غذائي معزز للدماغ وظائف المخ على المدى القصير والطويل.

الدماغ هو عضو كثيف الطاقة ، يستخدم حوالي 20 في المائة من السعرات الحرارية في الجسم ، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

توفي 685 ألف شخص بسبب سرطان الثدي ، وتم تشخيص 2.3 مليون شخص وفقا ل منظمة الصحة العالمية (WHO) عام 2020

"اعتبارًا من نهاية عام 2020 ، كان هناك 7.8 مليون امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية ، مما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم."

قد يساعد انتشاره في تفسير سبب وجود مجموعة واسعة من الأساطير المرتبطة به.

إذا كنت تحاول علاج التهاب سقف الفم بالأعشاب قد توجد العديد من الطرق المنزلية التي يمكن أن تعتمدي عليها في الشفاء.

يعتبر مرض السكري من الحالات التي تتطلب معظم الانضباط من حيث الغذاء ونمط الحياة ، وإلا فإنه يمكن أن يضر الجسم بشدة ، وخاصة القلب.

في معظم الحالات ، يتطلب مرض السكري علاجًا مدى الحياة للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

السكر هو مصدر الطاقة لخلايا الجسم ، ويتم تخزينه في الكبد كشكل من أشكال الجليكوجين.