محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بتكلفة 20 مليون جنيه

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، جولة موسعة لتفقد عددا من مشروعات الطرق الجارية تنفيذها بشبرا الخيمة ومتابعة تلقي المواطنين لقاح كورونا.

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وتفقد نائب المحافظ يرافقه الدكتور مجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي نائبي رئيس حي غرب شبرا الخيمة الأعمال الجارية بشارع أحمد عرابي بتكلفة ٢٠ مليون جنيه لدفع الأعمال به موجها بضرورة تكثيف العمالة وتعيين خدمات ثابتة لرفع المخلفات والاشغالات، واكد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر مع شركات المرافق للانتهاء من كافة الأعمال بالشارع الرئيسي والشوارع الجانبية قبل البدء في أعمال الرصف.

كما تفقد نائب المحافظ يرافقه محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة الأعمال الجارية بشارع شركات البترول ضمن أعمال تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمسطرد حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٨% وجاري الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك وأعمال الإنارة.

كما شملت الجولة أيضا تفقد محور الخصوص الجديد بطول ٥.٢ كم والذي يربط بين طريق ترعة الإسماعيلية والطريق الدائري بعرض ٤٠م حيث وجه نائب المحافظ بالتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة لرفع المخلفات والتراكمات وتنفيذ أعمال نقل المرافق لدفع الأعمال بالمشروع.

وتابع نائب المحافظ تلقي المواطنين لقاح كوفيد-١٩ بمركز طبي بهتيم الفرق الطبية المتنقلة بمسجد العفيفي ومركز شباب مسطرد.

ووجه نائب المحافظ التحية والتقدير للأطقم الطبية لمجهوداتهم المستمرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما حث نائب المحافظ المواطنين على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي جرعتي اللقاح.

وخلال جولته بشبرا الخيمة؛ تفقد نائب المحافظ منظومة النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية حيث وجه بمتابعة رفع المخلفات على مدار اليوم وضبط ومصادرة عربات الكارو وتحرير محاضر للمخالفين.

وفى وقت سابق تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سيارة قلاب 50 طن تبرع بها أحد البنوك للمحافظة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3 مليون و150 ألف جنيه.

وأكد الهجان على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى التى تساهم فى دعم هذا القطاع المهم.

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