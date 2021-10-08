الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وليبيا

يستضيف منتخب مصر منافسه ليبيا اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

ويسعي منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني لتحقيق الفوز وتصدر مجموعة التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم .

ويحاول كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بث الطمأنينة للشعب المصري بعد الاداء السئ الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية .

موعد مباراة مصر وليبيا



وتقام مباراة منتخب مصر أمام ليبيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت .

وتعد مواجهة ليبيا، أول مباراة مباراة رسمية لـ كيروش مع منتخب مصر، حيث تولى المدرب البرتغالي مهمة القيادة الفنية للفراعنة، في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لـ حسام البدري.



ترتيب مجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022:

1- ليبيا: 6 نقاط

2- مصر: 4 نقاط

3- الجابون : نقطة

4- أنجولا: 0 نقاط