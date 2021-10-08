محافـظ المنوفية: متابعات دورية وميدانية لنسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

بالشهداء وأشمون

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة اليومية لموقف تنفيذ المشروعات بالمشروع القومى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدفع العمل وتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للإرتقاء بحياة المواطنين.

وتابع سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بدء أعمال الحفر إقامة وحدة إسعاف جديدة بقرية جريس وذلك ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقري مركز أشمون ، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء الوحدة علي مساحة 420م2 تقريباً وذلك لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة لتقديم خدمة إسعافية في أسرع وقت حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف " سرور " أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة عبدالسلام محمد وهبه للتعليم الأساسي بشما علي مساحة حوالي 480م2 بنسبة تنفيذ 100% ، بهدف تقليل الكثافة الطلاب والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة ، لافتاً أنه تم الإنتهاء من مشروع إنشاء مدرسة الشهداء بشما ، وجناح مدرسة عبد العزيز عبد اللطيف البدوي بسمادون ، وجاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون.

وفي ذات السياق صرح مجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أنه تم الانتهاء من تجهيز الجناح الجديد لمدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية بدراجيل بواقع ١٢ فصلا ، وأن الجناح أصبح جاهزا تماما لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، مضيفاً أن العمل جاري على قدم وساق لرفع كفاءة الجناح الآخر للمدرسة بشكل يتلاءم مع التطور الذي يشهده قطاع الأبنية التعليمية بالشهداء.

أشار " رياض " أنه تم عمل معاينات علي المواقع المقرر إنشاء عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية عليها، حيث تمت معاينة موقع بكفر حجازي تم تخصيصه لإقامة مركز شباب على مساحة ٤١٦٠م٢ تقريبا، كما تمت معاينة موقعين آخرين بزاوية الناعورة لإنشاء مركز شباب على مساحة ١٥١٢م٢، ومركز صحي على مساحة ٢١٠٠م٢ تقريبا.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، ضرورة تكثيف الجهود لضمان تسريع معدلات نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها، مؤكداً حرصه وإهتمامه بالمتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية بمركزي الشهداء وأشمون لتذليل أية معوقات تواجه تنفيذ الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.