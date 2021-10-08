علي معلول يصنع لـ الجزيري.. منتخب تونس يضرب موريتانيا بثلاثية| فيديو

حقق منتخب تونس فوزا كبيرا على منافسه موريتانيا بنتيجة ثلاثية أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتقدم منتخب تونس بعد مرور 15 دقيقة عن طريق لاعبه إياس سخيري قبل أن يضيف وهبي خرزي الهدف الثاني في الدقيقة 42 ثم صنع علي معلول الهدف الثالث الذي سجله سيف الدين الجزيري.

ورفع المنتخب التونسي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 9 في صدارة مجموعته بفارق ثلاثة نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية الوصيف فيما يتذيل منتخب موريتانيا مجموعته بدون أي نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الرابعة بين موريتانيا وتونس في الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل .

وبدأ منتخب تونس المباراة أمام منتخب موريتانيا :

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان براون - ياسين مرياح - علي معلول

الوسط: سعد بقير - عيسى العيدوني - إلياس السخيري

الهجوم: نعيم سليتي - أنيس بن سليمان - وهبي الخزري