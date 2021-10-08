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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

وسط إجراءات احترازية.. شاهد انطلاق انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بدمياط

صدى البلد

  تجرى اليوم انتخابات نقابه الأطباء الفرعية بمحافظة دمياط ، بمقر النقابة بمنطقه كورنيش النيل بدمياط وسط إجراءات وقائية واحترازية  لفيروس كورونا المستجد .

بدأ  أعضاء  النقابة بالتوافد على مقر النقابة لإدلاء  بأصوات في الانتخابات منذ صباح اليوم وكان الإقبال ضعيفا في الصباح ولكن أصبح  متزايدا في فترة ما بعد الظهيرة.

بدأ مرشحو  النقابة  في الدعاية لأنفسهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأيضا من خلال الزيارات المتكررة للمستشفيات لشرح برنامجهم  وأهدافهم .

وتجرى الانتخابات تحت السن بين  ٣ مرشحين يفوز منهم ٢  وفوق السن هناك ٥ مرشحين يفوز ٢
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دمياط محافظة دمياط نقابة الأطباء اطباء دمياط انتخابات الاطباء

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