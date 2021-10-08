وسط إجراءات احترازية.. شاهد انطلاق انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بدمياط

محافظة دمياط

تجرى اليوم انتخابات نقابه الأطباء الفرعية بمحافظة دمياط ، بمقر النقابة بمنطقه كورنيش النيل بدمياط وسط إجراءات وقائية واحترازية لفيروس كورونا المستجد .

بدأ أعضاء النقابة بالتوافد على مقر النقابة لإدلاء بأصوات في الانتخابات منذ صباح اليوم وكان الإقبال ضعيفا في الصباح ولكن أصبح متزايدا في فترة ما بعد الظهيرة.

بدأ مرشحو النقابة في الدعاية لأنفسهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأيضا من خلال الزيارات المتكررة للمستشفيات لشرح برنامجهم وأهدافهم .

وتجرى الانتخابات تحت السن بين ٣ مرشحين يفوز منهم ٢ وفوق السن هناك ٥ مرشحين يفوز ٢

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