استشاري: مرضى السمنة المفرطة يعانون من السكر والضغط

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن منظومة دكتور " دعاء سهيل" تتميز أنها تتابع مع مريض السمنة بشكل أسبوعي ، موضحا أن هناك شقين للتخسيس داخلي وخارجي.



وأضاف خالد أحمد الغزالي ، خلال استضافته في برنامج "حياتك صحتك" عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “نورين شحاتة”، أن الإحصائيات أثبتت أنه كلما زادت الطبقة الاجتماعية للشخص كلما كان بحاجة إلى فقدان الوزن ، كداعم نفسي خارجي .

وأوضح إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.



وقال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.



وتابع أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

