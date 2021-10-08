عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: مرضى السمنة المفرطة يعانون من السكر والضغط

خالد أحمد الغزالي،
خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية

قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن منظومة دكتور " دعاء سهيل" تتميز أنها تتابع مع مريض السمنة بشكل أسبوعي ، موضحا أن هناك شقين للتخسيس داخلي وخارجي.
 

وأضاف خالد أحمد الغزالي ، خلال استضافته في برنامج "حياتك صحتك" عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “نورين شحاتة”، أن الإحصائيات أثبتت أنه كلما زادت الطبقة الاجتماعية للشخص كلما كان بحاجة إلى فقدان الوزن ، كداعم نفسي خارجي .

 

وأوضح إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.


وقال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.
 

وتابع أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.
 

السمنة مريض السمنة خالد أحمد الغزالي الانسولين فقدان الوزن اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يقوم بإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

وزير الأوقاف: الجهل والمغالطة أضرا بتجديد الخطاب الديني

إيران تعلن التوصل إلى "اتفاقات معينة" مع السعودية

قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر

دول أوروبية تطالب بإقامة أسوار وجدران لحماية حدود الاتحاد

خطيب المسجد الحرام: الطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان عقب صلاة الجمعة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

بعد زيادة البنزين.. وكيل خطة النواب: لا زيادة في أجرة المواصلات.. وأي متلاعب سيحاسب

منها زيادة تكلفة الخام.. البترول تكشف أسباب تعديل أسعار البنزين

رفع دعوى الحسبة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة "المحلل الشرعي"

مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ